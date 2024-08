🎥 Net geen etappezege in de Vuelta: Quinten Hermans (2de) reageert bijzonder teleurgesteld

Quinten Hermans heeft net naast de ritzege gegrepen in de elfde etappe van de Vuelta. In de laatste kilometer reed de Ier Eddie Dunbar nog weg, Hermans sprintte naar de tweede plaats.

In de elfde etappe was het opnieuw aan de vluchters in de Vuelta. Een grote groep van 38 renners ontsnapte uit het peloton, met daarbij Belgen Xandro Meurisse, Quinten Hermans, Victor Campenaerts en Arjen Livyns.

Meurisse reed zo'n 50 kilometer voor de grote groep uit, maar werd op zo'n 35 kilometer van de streep gegrepen. Op de steile laatste beklimming versnelden Verona, Berrade en Zana. Net voor de top kwam ook Poole nog aansluiten.

In de afdaling kwam echter alles weer samen en in de laatste drie kilometer werd nog slag om slinger gedemarreerd. Hermans haalde tot drie keer toe een aanval terug, maar liet zich dus verrassen in de slotkilometer door Dunbar.

Hermans baalt na missen van etappezege

"Ik had op het einde de benen voor een goede sprint, maar helaas blijft er één mannetje voorop", reageerde Hermans achteraf bij de Vuelta-organisatie. "Je weet in zo'n grote groep dat ze altijd van achteruit kunnen komen."

"Ik had bij al een gat dichtgereden op Verona. Ik kan het niet allemaal doen. Eddie Dunbar viel op het perfecte moment aan, helaas voor mij. Ik had nog een goede sprint, maar kon hem niet teruggrijpen."