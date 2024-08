Bondscoach onthult waarom Lotte Kopecky het tijdrijden plots zo serieus neemt

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotte Kopecky past voor de wegrit op het EK, maar rijdt wel het EK tijdrijden. In het tijdrijden wil Kopecky de komende jaren nog meer investeren.

Net als Remco Evenepoel heeft Lotte Kopecky er een drukke zomer opzitten. Ze reed de Giro d’Italia, maar daarna ook de Olympische Spelen. Ze reed er niet alleen de weg- en tijdrit, maar ook het omnium.

Kopecky had even tijd nodig om tot rust te komen en mikt ook vooral op het WK eind september. In de wegrit van het EK ziet Kopecky ook minder kansen, vooral omdat er een massasprint wordt verwacht. Maar Kopecky rijdt dus wel de tijdrit.

In de olympische tijdrit stak Kopecky veel tijd en energie. "Ze is er maanden mee bezig geweest, heeft elk detail onder de loep gelopen", zegt bondscoach Ludwig Willems bij Wielerflits. Op de Spelen reed Kopecky haar beste tijdrit ooit.

Eindklassement doel voor Kopecky

En de tijdrit kan nog belangrijk worden in de verdere carrière van Kopecky. Om het plezier te blijven behouden de komende jaren, maar ook om nieuwe doelstellingen te blijven vinden. Met een betere tijdrit als wapen.

"Ik denk dat één van die doelen in de volgende seizoenen kan worden om een eindklassement te winnen in een grote ronde. Dan zijn die tijdritten heel belangrijk. De voorbereidingen en wedstrijden van nu, wil ze gebruiken om daar extra in te groeien."