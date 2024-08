José De Cauwer maakt duidelijk hoeveel keer Wout van Aert nog de handen in de lucht kan steken

Wout van Aert heeft al drie keer de handen in de lucht gestoken tijdens de Vuelta. José De Cauwer meent dat het daar niet bij hoeft te blijven.

Met drie ritzeges en nog enkele ereplaatsen is de Vuelta van Wout van Aert reeds meer dan geslaagd. Niet vergeten dat hij ook nog altijd stevig in het groen zit. Zijn indrukwekkend nummertje in de tiende etappe is tot dusver de prestatie die het meest zal bijblijven. Na zijn aankomst was het minuten wachten op het peloton.

De tv-commentatoren moesten die tijd zien te vullen. In de VRT-uitzending vroeg Renaat Schotte dan maar aan José De Cauwer hoeveel ritten Van Aert nog kan winnen in deze Vuelta. Die laatste nam het parcours vervolgens onder de loep, om zijn antwoord te formuleren. "Een drietal. Dat Van Aert nog drie ritten kan winnen? Ja."

Volgende ritzeges Van Aert nog geen zekerheid

Het gaat dan over potentiële zeges, er wordt niet gezegd dat Van Aert met zekerheid nog zoveel keer zal winnen. "Neen, we gaan die ritzeges nog niet opschrijven." Desondanks ziet De Cauwer nog wel enkele kansen. De ex-bondscoach heeft het dan onder meer over de rit van vandaag, rit 11 met start en finish in Padron.

Het peloton moet vier klimmetjes overleven. Voor De Cauwer is het een optie dat de aanvaller in Van Aert met een bisnummer voor de dag komt. "Zoals hij nu bergop aan het rijden is..." De Cauwer wil er wel voor zorgen dat iedereen hem goed begrepen heeft. "Ik zeg niet dat hij de Vuelta gaat winnen, hé", volgt een opheldering.

Ook afsluitende tijdrit kans voor Van Aert

In totaal zouden er dus nog drie kansen zijn op winst voor de drager van de groene trui. "Ik reken dan de tijdrit op de slotdag in Madrid mee."