Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel zien belangrijke klimknecht vertrekken

Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel zien de Tsjech Jan Hirt eind dit jaar vertrekken. De 33-jarige Hirt zoekt na twee jaar andere oorden op.

Soudal Quick-Step kondigde al de komst van Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), Maximilian Schachmann (Red Bull-BORA-hansgrohe) en Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) aan voor volgend seizoen.

Julian Alaphilippe vertrekt al zeker naar Tudor Pro Cycling en nu is ook de transfer van Jan Hirt aangekondigd. De Tsjech vertrekt naar Israel-Premier Tech, waar hij een contract voor twee jaar heeft getekend.

Hirt belangrijk voor Evenepoel

"Ik wil het team graag ondersteunen in de lastige etappekoersen waar ik mijn vele ervaring kan toepassen. Mijn belangrijkste doel is om het team te versterken in de grote rondes, in het volgende hoofdstuk van de ploeg", zegt Hirt.

Bij Soudal Quick-Step maakte Hirt uit van de vaste kern rond Remco Evenepoel. Hij hielp hem in de Tour mee aan zijn derde plaats, ondanks dat Hirt voor de start van de eerste etappe al viel en drie tanden brak.

Hirt mocht in de Giro ook zijn eigen kans gaan en de Tsjech deed het uitstekend met een achtste plaats. Schachmann wordt bij Soudal Quick-Step een van de vervangers van Hirt, met ook nog Valentin Paret-Peintre (Decathlon-AG2R) die op komst is.