📷 Paniek in de Vuelta: Wout van Aert duikt op bij wagen van koersdokter met groot verband

Het was een vrij rustige etappe in de Vuelta voor Wout van Aert. Hij moest echter wel langsgaan bij de wagen van de koersdokter.

De twaalfde etappe van de Vuelta werd gekenmerkt door een lange vlucht van tien renners, waarbij ook onze landgenoot Mauri Vansevenant zat.

Het was uiteindelijk Pablo Castrillo van Equipo Kern Pharma die de ritzege pakte, nadat hij op tien kilometer van het einde er alleen van door ging.

Wout van Aert had op voorhand gezegd dat hij vooral reed om zijn groene trui te verdedigen en dat lukte met verve. Al was er wel een moment van zorgen, toen Van Aert medische assistentie nodig had.

Gelukkig bleek het niets met een blessure te maken had, maar wel met de pleister die hij draagt om het litteken op zijn arm na een val in de Tour te beschermen tegen de zon.

Die pleister was losgekomen en de koersdokter vond er blijkbaar niets beter op dan een heel verband rond de arm van Van Aert te draaien.