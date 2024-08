🎥 Straffe beelden! Mathieu van der Poel vermijdt spectaculair valpartij in tijdrit

Vandaag stond in de Renewi Tour een tijdrit op het programma. Er doken ondertussen beelden op van Mathieu van der Poel die een valpartij wist te vermijden.

De tweede dag van de Renewi Tour stond in het teken van een individuele tijdrit. De dagzege ging naar Alec Segaert.

De West-Vlaming van Lotto Dstny toont dat hij helemaal klaar is voor het EK in eigen land. In Limburg wil hij de tijdrit bij de U23 op zijn naam schrijven.

Ook van de partij in de Renewi Tour is Mathieu van der Poel. De wereldkampioen loodste Jasper Philipsen woensdag naar de tweede plek in de massasprint.

Vandaag werkte de Nederlander de individuele tijdrit af, maar daarbij kwam hij in een bocht bijna ten val doordat hij een slippertje maakte.

Van der Poel toonde echter zijn crossskills en wist zo op de manier dat alleen maar hij dat kan een valpartij te vermijden. De beelden kan je hieronder bekijken.