Domper voor kopman van Visma-Lease a Bike, komt deelname aan het EK in het gevaar?

De Renewi Tour is al in de eerste etappe het eindstation geworden voor Olav Kooij. De Nederlander ging in de finale tegen de grond en moest opgeven.

Net zoals voor veel sprinters was de Renewi Tour een laatste test voor Olav Kooij voor het EK wielrennen op 15 september. Maar de Nederlandse kopman van Visma-Lease a Bike kwam niet tot sprinten toe.

Op zo'n 15 kilometer van de streep was Kooij betrokken bij een valpartij vooraan in het peloton. In een flauwe bocht naar links gingen enkele renners tegen de grond, wellicht kwam iemand met zijn wiel vast te zitten in de voeg tussen de betonplaten.

Olav Kooij bleef lang liggen in de graskant en zijn shirt was ook bebloed. De Nederlandse kopman reed de etappe wel nog uit, maar kwam binnen als 162ste op een kwartier van winnaar Jonathan Milan.

EK in gevaar voor Kooij?

Welke blessures Kooij heeft, is niet duidelijk. Toch zal de Nederlander niet meer van start gaan in de tweede etappe. "Hij zal vandaag niet starten in de tweede etappe van de Renewi Tour. Beterschap, Olav!"

Het is niet duidelijk of het EK wielrennen op 15 september in gevaar komt voor Kooij. Samen met Mathieu van der Poel is Kooij de kopman bij Nederland in Belgisch Limburg.