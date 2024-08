Beterschap op komst? Cian Uijtdebroeks komt met update over zijn gevoel in de Vuelta

Cian Uijtdebroeks (21) kende enkele heel lastige dagen in de Vuelta met heel wat tijdverlies. De komende twee dagen lijkt het wel beter te gaan met de Belg.

Na enkele slechte dagen is Cian Uijtdebroeks gezakt naar de 53ste plaats in het klassement in de Vuelta. Een goed klassement zit er dus niet meer in voor de jonge Belg van Visma-Lease a Bike.

Uijtdebroeks sprak van 'een verdoofd gevoel' in de benen en er werd gevreesd voor een beknelde of vernauwde liesslagader bij de jonge Belg. Al wilde zijn ploeg Visma-Lease a Bike niet te snel conclusies trekken.

Uijtdebroeks voelt zich iets beter

De voorbije twee dagen ging het iets beter met Uijtdebroeks. "Gisteren (donderdag, nvdr.) had ik echter weer een slecht moment tijdens de eerste klim", zei Uijtdebroeks voor aanvang van de 13de etappe bij HLN.

"Op het einde ging het dan weer veel beter. Ik houd mij aan die betere momentjes vast", ging Uijtdebroeks nog verder. Al verloor hij op de slotklim wel opnieuw een minuut op de favorieten voor de eindwinst.

De 13de etappe eindigt op een steile slotklim, die in de laatste 5 kilometer bijna niet onder de 10% gemiddeld zakt. "Ik vrees dat mijn benen straks op de steile kilometers weer ambetant verzuurd zullen aanvoelen. Ik hoop zo lang mogelijk bij Sepp Kuss te kunnen blijven."