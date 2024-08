Moet Vanthourenhout vrezen? Soudal Quick-Step komt met slecht nieuws over Tim Merlier

Het was een bizarre valpartij in de eerste etappe van de Renewi Tour. Na de meet in Bilzen jumpte Tim Merlier nog naar de vierde plaats, maar raakte daarbij Nederlands kampioen Dylan Groenewegen. De twee gingen hard tegen de grond.

Groenewegen moest opgeven met een sleutelbeenbreuk, maar Tim Merlier kon wel nog verder. Hij werd wel teruggezet van de vierde naar de 83ste plaats, maar startte donderdag wel in de tijdrit en werd 149ste op 152 deelnemers.

Een dag later gaat Merlier niet meer van start in de derde etappe, dat meldt Soudal Quick-Step op zijn sociale media. "Hij lijdt nog steeds aan de wonden die hij opliep na de crash op de openingsdag. We wensen hem veel beterschap."

Met het oog op het EK wielrennen op 15 september is dat echter geen goed nieuws. Merlier is samen met Jasper Philipsen en Wout van Aert een van de kopmannen en ook een van de grote favorieten op de sterrentrui.

Eerder moest ook Olav Kooij, sprinter van Visma-Lease a Bike, opgeven na een val in de eerste rit. Kooij zou samen met Mathieu van der Poel de kopman zijn bij Nederland in de EK wegrit.

