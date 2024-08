Wout van Aert houdt zich niet in tijdens de Vuelta en heeft daar goede reden voor

Wout van Aert spaart zijn krachten duidelijk niet in de Vuelta. Volgens zijn ploegleider Marc Reef is dat niet onlogisch gezien wat er nog volgt in het najaar.

Wat het parcours ook is in de Vuelta, bijna elke dag zien we Wout van Aert wel ergens in de vuurlinie rijden. Een sprint, een tijdrit, een bergrit, Van Aert draait er zijn hand niet voor om. Hij mag voluit zijn eigen kans gaan.

Van Aert spaart zijn krachten duidelijk niet. Hij wil zo veel mogelijk scoren in deze Vuelta en deed dat ook al drie keer. Ondanks dat er de komende weken met het EK en het WK nog enkele grote afspraken op het programma staan.

Van Aert geen topfavoriet op WK

Het tijdrijden laat Van Aert bewust links liggen op het EK en het WK, omdat hij te weinig tijd heeft om op de tijdritfiets te trainen. Maar ook in de wegritten lijk Van Aert niet de grootste kanshebber te zijn.

"Er komt een WK aan dat iets minder op Wout zijn lijf geschreven is", zegt ploegleider Marc Reef bij Het Nieuwsblad. "Zo realistisch is hij zelf ook wel. Hij wilde er in de Vuelta staan en wat het WK betreft, gaat hij wel zien wat er mogelijk is."

Ook Van Aert geeft eerlijk toe dat hij in Zürich veel minder kans maakt dan Remco Evenepoel op de wereldtitel. "Ik ga het wel proberen, maar het is geen parcours dat mij echt ligt", stelt hij.