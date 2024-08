Evenepoel wijst op organisatorische fout toen hij met schrik vrijkwam: "Anders misschien nek of rug gebroken"

De derde plaats in de Tour en de gouden olympische medailles van Remco Evenepoel mogen niet doen vergeten dat het heel anders had kunnen aflopen. Evenepoel crashte eerder dit jaar zwaar in de Ronde van het Baskenland en het had nog veel erger kunnen zijn.

Evenepoel komt op die valpartij terug in het magazine Vlaamse Wielrijder & Biker. "Plots lag ik daar. Net op het moment dat er grote hobbels en oneffendheden op het wegdek waren. Ik nam de bocht net voordien iets te ruim, ik schoof vlug op naar de kop van de koers, maar door dat gehots en gebots verloor ik de controle over mijn fiets." Door die val kon hij dit jaar Luik-Bastenaken-Luik niet rijden.

De organisatie van de Ronde van het Baskenland was volgens hem niet zonder fout. "Eigenlijk hadden ze er een signaalgever mogen zetten, maar dat gebeurde niet. Ik ging rechts van de weg die gracht over. Ik kon heel even recht blijven, zag dan die boom naderen, maar dan ging ik toch neer. Gelukkig kwam ik op mijn rug terecht en schoof ik verder, of de gevolgen zouden veel erger geweest zijn."

Evenepoel crashte aan 80 km/u

Het was immers een valpartij aan een hoge snelheid. "Ik denk dat ik crashte aan 80 km per uur. Ik mag van geluk spreken dat ik ben beginnen glijden, anders had ik misschien mijn rug of nek gebroken. Of veronderstel dat ik tegen die boom was gebotst. Och, al bij al viel het mee. De breuk van mijn schouder was ok." Dat was al een opluchting, maar Evenepoel blesseerde zich niet alleen aan zijn schouder.

"Het sleutelbeen was gecompliceerder. Dat brak in een kruisvorm op drie plaatsen zodat ze er een ijzeren plaatje hebben moeten inzetten. Het zat er bij de start van de Tour nog in. Aanvankelijk had ik erg veel last, ik kon zelfs geen glas water optillen, maar na veertien dagen kon ik lichtjes gymoefeningen doen." Dat was het eerste teken dat de echte herstelperiode kon aanbreken.

Triomfantelijke comeback voor Evenepoel

"Zo ben ik stap voor stap beginnen opbouwen", bevestigt Remco Evenepoel. De rest is inmiddels geschiedenis: het werd een triomfantelijke comeback.