Link tussen verrassende mening De Cauwer over bollen van Wout en Mathieu: "Dan kan Van Aert dat zeker"

José De Cauwer durft al eens een verrassende mening op tafel smijten. Hij ziet dat Van der Poel zich volop voorbereidt op de WK-wegrit en wil Van Aert dat ook zien doen. Een strijd voor het bergklassement in de Vuelta moet daar niet tussenkomen.

Van Aert staat nu in de bollen. Is dat straks in Madrid ook zo? "Ik hoop van niet", verrast De Cauwer bij Sporza. "Waarom? Misschien in tegenstelling tot sommige mensen uit zijn omgeving die zeggen dat het WK te lastig is, maar een goede Wout van Aert - die na de Vuelta tijd heeft om zich voor te bereiden op het WK - is bij de beste renners aan de start." De Cauwer geeft hem dus best wel kans in Zürich.

Zijn er op dat parcours geen andere kanshebbers? "Ja, je hebt dan een uitgelezen favoriet met Pogacar. Je hebt Remco Evenepoel en je hebt nog een paar andere renners die daar echt werk van kunnen maken. En dan komt Wout van Aert daar in de buurt. Dus als Mathieu van der Poel zich mag of moet voorbereiden op dat WK, dan kan Van Aert dat zeker." Dat is een duidelijke opvatting.

De Cauwer uit zijn wensen over Van Aert

Energie verspillen aan de strijd om een bergtrui komt dan niet gelegen. "Ik zou dus geen tijd en energie steken in nog heel lastige beklimmingen. Je kan dan zeggen dat hij het op de tussenbeklimmingen moet doen, maar ook daar moet je tijd en energie insteken. Ik zou zeggen dat hij nu die groene trui veilig moet stellen op een relatief goedkope manier en nog een rit te winnen, of liefst 2."

De Cauwer onderstreept zijn overtuiging. "Geloof mij, Greg Van Avermaet is olympisch kampioen geworden op een parcours dat zogezegd niet kon. Er zijn er nog al veel koersen gewonnen op een parcours dat normaal gezien niet kon. Ik zou dus zeggen: "Je hebt nu die bollen, geniet ervan." Maar om daar nu tijd en energie in te steken, dat zou ik niet doen." Helder advies aan het adres van Wout.

Bal ligt in het kamp van Van Aert

Het is alleen de vraag of de renner van Visma-Lease a Bike daar ook iets gaat mee doen of toch voor de bolletjestrui gaat.