Louis Vervaeke merkt bij Soudal Quick-Step opvallend verschil op tussen Remco Evenepoel en Mikel Landa

Louis Vervaeke is bij Soudal Quick-Step een belangrijke pion in de kern rond klassementsmannen als Remco Evenepoel en Mikel Landa. Die hebben elk hun eigen manier om de rol van kopman op zich te nemen.

Vervaeke was eerder dit seizoen al de knecht van Evenepoel in de bergen in de Tour de France. Nu neemt Vervaeke een gelijkaardige rol op zich in het gebergte van de Vuelta, dit keer in dienst van Mik

s peilen naar de verschillen tussen Evenepoel en Landa. Die zijn er volgens Vervaeke dus wel degelijk.

"Het zijn beiden grote leiders", zegt Louis Vervaeke logischerwijs over zijn kopmannen. De Belg geeft vervolgens aan waar het grote verschil in zit. "Ze zijn wel anders van karakter. Remco Evenepoel is meer meer direct, Mikel Landa is meer relaxed. Het is een andere manier van werken." Zeg dat wel. Er hangt immers veel af van de communicatie van de kopman en hoe die omgaat met al zijn ploegmaats.

"Uiteindelijk blijft het werk wel hetzelfde", stipt Vervaeke aan. Die ontspanning houding van Landa die

el Landa. De Vuelta-organisatie heeft de 30-jarige renner voor de microfoon gekregen en kon zo een hij reeds aanhaalde, dat is wel iets dat de Spanjaard typeert. "Mikel is altijd relaxed. Hij weet wel wat hij wil tijdens de koers", laat Vervaeke er geen twijfel over bestaan. "Mijn job is om hem zo veel mogelijk te beschermen", weet onze landgenoot ook wat er in dienst van Landa van hem verwacht wordt.

Met Remco Evenepoel is het in het verleden natuurlijk al schitterend afgelopen, met zijn eindzege in de Vuelta van 2022 en zijn derde plaats in de Tour de France van 2024. Het is ook voor de helpers in de ploeg enorm deugddoend als je kan werken voor een kopman die op die manier een resultaat in de wahct kan slepen. Bij Soudal Quick-Step hopen ze dat Landa dat ook zal kunnen doen in deze Vuelta.

Mikel Landa staat momenteel vijfde in het klassement, nadat hij ook al op de vijfde plaats eindigde in de Tour de France.