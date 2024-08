Remco Evenepoel schiet idee voor meer veiligheid in de koers volledig af en stelt een eigen maatregel voor

Veiligheid in de koers blijft een delicaat thema en Remco Evenepoel heeft in zijn jonge carrière ook al aardig wat tegen de grond gelegen. Toch wil de wereldkampioen tijdrijden het niet tot het uiterste drijven.

Wie aan Remco Evenepoel en een gebrek aan veiligheid denkt, haalt meteen zijn horrorcrash in de Ronde van Lombardije voor de geest. Ondanks die ervaring beseft Evenepoel dat het niet zo voor de hand ligt om van het wielrennen een veiligere sport te maken. Dat komt naar voren in zijn uitlatingen in het magazine Vlaamse Wielrijder & Biker, waarin hij op dit reeds veelbesproken thema ingaat.

"De koers is gevaarlijk, valpartijen zijn altijd mogelijk, maar ik dramatiseer niet. Als je koerst, weet je dat het erbij hoort. Wat kan men doen om de veiligheid te bevorderen? Natuurlijk zijn er dingen mogelijk, maar de vraag is wat en hoe. Neen, geen airbags of speciale wielerkleding zoals je hier en daar hoort." Die pistes doen steeds meer de ronde, maar Evenepoel is daar dus hoegenaamd geen fan van.

Evenepoel denkt aan maximumversnelling

Heeft hij een maatregel in gedachte die wel uitvoerbaar zou zijn? "Ze kunnen misschien wel een maximumversnelling opleggen, die zijn nu toch wel te groot, je kan zelfs tegen 80 per uur nog bijtrappen." Ondanks dit naar voren geschoven idee hoeft dat niet in één of ander nieuw reglement te komen. Evenepoel is er geen groot voorstander van om alles in de wielersport overhoop te gooien.

"Die reglementswijziging hoeft voor mij niet perse. Je kan toch moeilijk voorbij aan de technische evolutie van onze sport. De fietsen zijn gewoon sneller dan die van vijf jaar geleden. Je kan toch ook de schijfremmen niet gaan weren, hoewel die ons allemaal op het laatste moment doen stoppen." Bepaalde innovaties zijn nu eenmaal een feit en daar wil Evenepoel zich ook niet van afwenden.

Evenepoel beseft dat veiligheid moeilijke zaak is

Zo wordt het wel een moeilijke zaak om het veiliger te maken voor de renners en dat erkent hij ook. "De veiligheid bevorderen is een moeilijke oefening."