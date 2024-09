📷 Na een goede maand zit seizoen er al weer op voor ploegmaat van Wout van Aert

Visma Lease a Bike heeft dit seizoen met behoorlijk wat blessureleed af te rekenen gekregen. Vaak ging het ook om heel ernstige verwondingen.

De ploeg van Wout van Aert laat weten dat Thomas Gloag dit seizoen niet meer in actie zal komen. De Brit van Visma Lease a Bike had een ongeval op training.

Tijdens de trainingsrit brak hij zijn beide ellebogen. Gloag werd al geopereerd na zijn valpartij. Hij zit een maandje verplicht op rust.

Daardoor zal hij dit seizoen ook niet meer in actie komen. Zijn jaar zit er helemaal op. De ploeg wenst hem alvast veel beterschap.

In augustus vorig jaar werd Gloag nog aangereden op training. Hij liep toen een knieblessure op die voor de nodige miserie zorgde. Pas in juli dit jaar kon hij zijn comeback maken na bijna een jaar aan blessureleed.

