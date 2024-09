Kopecky is weer aan het koersen en pakt meteen de overwinning

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotte Kopecky is weer aan het koersen. Onze landgenote won zaterdag de GP Bolle.

Een avondcriterium van 64 kilometer in het centrum van Oetingen, dat was zaterdag de opdracht voor Lotte Kopecky. Ze haalde het in de sprint van de Nederlandse Thalita de Jong.

“Dit was meer dan een doorgedreven training”, reageerde de wereldkampioene Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) na afloop bij Het Nieuwsblad.

“Al vrij snel begon men aan te vallen. Ik reed dat gat dicht en wou meteen zelf het initiatief nemen, om niet op elke vlucht te moeten springen. Ik had het wat onderschat want toen ik mijn solo inzette was er nog zowat 49 kilometer te rijden.”

Het was al van de dag na de wegrit op de Olympische Spelen waar ze brons pakte geleden dat Kopecky nog koerste. Toen won ze het dernycriterium van Wilrijk.

“Na Parijs heb ik er heel even de riem afgelegd, maar al vrij snel heb ik toch de trainingen hervat. Dit was een heel fijne wedstrijd. Ideaal om weer op gang te komen en dat in een echte koers.”

Nu staat wat steviger werk op de agenda. “Volgende week rijd ik de Ronde van Romandië in Zwitserland. Daarna volgt voor mij de tijdrit op het EK en dan wil ik een mooi trainingsblok afwerken in aanloop naar het wereldkampioenschap.”