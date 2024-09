José De Cauwer weet nu al wie aan het langste eind zal trekken in slotweek van de Vuelta

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Nog zes ritten en de Vuelta zit er al weer op voor dit jaar. Wie staat zondag te blinken met de rode trui in Madrid?

Na de tweede rustdag kan er nog bijzonder veranderen in het klassement in de Vuelta. Bijna de hele top tien staat nog binnen de vijf minuten van elkaar, met nog drie aankomsten bergop en een tijdrit in het verschiet.

Rode trui Ben O'Connor is in vergelijking met de eerste rustdag wel veel van zijn pluimen verloren. Toen had hij nog bijna vier minuten voorsprong op Primoz Roglic, nu is dat nog amper één minuut. En er komt nog veel aan.

Roglic favoriet voor de eindzege in Vuelta

José De Cauwer denkt dan ook niet dat O'Connor zondagavond nog gaat aantrekken. "Je ziet nu toch al drie dagen dat O'Connor tijd verliest op het moment dat het moet gebeuren", zegt De Cauwer bij Sporza.

"Meer en meer denk ik dat zijn verhaal geschreven is." Al zou het podium voor O'Connor ook nog altijd een sprookje zijn. De Australiër was vooraf niet echt een favoriet voor de eindzege of het podium.

Wie is dan wel de topfavoriet? "Je ziet Mas aangaan en denkt dan: "sterk", maar op het einde is Primoz Roglic daar toch weer. Landa heeft ook gedaan wat hij kon. Maar nee, Roglic is en blijft de man met het grootste palmares. Als die rug het blijft houden ..."