'Toptalent Widar op ramkoers met Lotto Dstny, vier topteams willen hem voor spotprijs losweken'

Scheiden de wegen van Jarno Widar (18) en Lotto Dstny? Na de Ronde van de Toekomst lijkt er iets gebroken te zijn tussen de twee partijen, de topteams staan al in rij om Widar binnen te halen.

Met eindzeges in de Alpes Isère Tour, Giro d’Italia Next Gen en Giro della Valle d’Aosta was Jarno Widar een van de topfavorieten voor de eindzege in de Ronde van de Toekomst. Maar de jonge Belg kraakte in het slotweekend.

Widar haalde nadien stevig uit naar Lotto Dstny. "Ik heb gewoon te veel wedstrijden gereden. Ik had het team twee maanden geleden al verteld dat ik te veel aan het koersen was, maar ze luisterden niet naar mij en dan zie je wat er gebeurt", zei Widar bij DirectVélo.

Vertrekt Widar bij Lotto Dstny?

Volgens Widar had hij meer moeten trainen en minder wedstrijden rijden. Er lijkt ook iets gebroken te zijn tussen Widar en Lotto Dstny, want volgens Het Nieuwsblad biedt het management van Widar hem aan bij andere teams.

Widar heeft nog een contract tot eind 2027 bij Lotto Dstny, maar dat zou echter geen probleem zijn. De afkoopsom zou slechts 25.000 euro bedragen, een bedrag dat elk team makkelijk kan ophoesten voor zo'n toptalent.

Lidl-Trek, UAE Team Emirates, Alpecin-Deceuninck en Red Bull-BORA-hansgrohe zouden al interesse tonen, vooral die laatste zou een streepje voor hebben. Het zou wel de bedoeling zijn dat Widar in 2025 nog bij de beloften rijdt.