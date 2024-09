Versiert Rune Herregodts (26) een toptransfer? Veelzeggende uitspraak zegt genoeg

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Rijdt er in 2025 een derde Belg voor UAE Team Emirates? Rune Herregodts (26) zou een ploegmaat kunnen worden van Tim Wellens, Florian Vermeersch en Tadej Pogacar.

Met Tim Wellens rijdt er sinds 2023 al een Belg bij UAE Team Emirates, daar komt met Florian Vermeersch in 2025 al zeker één Belg bij. Net als Wellens maakt Vermeersch de overstap van de Lotto-ploeg naar UAE.

Ook Rune Herregodts wordt gelinkt aan de ploeg uit de Emiraten. Zijn contract loopt eind dit jaar af bij Intermarché-Wanty, Herregodts rijdt sinds 2023 bij de Waalse ploeg. Daarvoor reed hij twee jaar bij Team Flanders-Baloise.

Herregodts naar UAE Team Emirates?

"Mijn contract loopt inderdaad af bij Intermarché-Wanty, maar er zijn opties", zegt Herregodts bij Het Nieuwsblad. Dat kan ook nog altijd Intermarché-Wanty, want het is volgens Herregodts nog altijd een goede omgeving.

De Waalse ploeg lijkt de winnaar van de ZLM Tour en de bronzen medaille van het BK tijdrijden echter niet te kunnen houden. Door de contractverlenging van kopman Biniam Girmay is het budget beperkt.

Toch wil Herregodts nog geen uitspraken doen over zijn toekomst. "UAE Team Emirates? Normaal gezien ben ik een vlotte babbelaar, maar nu ga ik zwijgen." Waar rook is, is vuur?