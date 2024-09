📷 Na de gouden fiets maakt Soudal Quick-Step er helemaal gouden Remco van: "Dit maakt me heel trots"

De gouden fiets, die had Remco Evenepoel al na zijn dubbele olympische triomf. Soudal Quick-Step voorziet hem ook met een bijpassende tenue om deel te nemen aan de Tour of Britain.

Remco Evenepoel maakt zijn heropwachting in het peloton met een bijzondere look. Soudal Quick-Step heeft in een persbericht aangekondigd dat Evenepoel voortaan zal koersen in een shirt met gouden banden op de mouwen. Uiteraard zijn die banden een verwijzing naar de overwinningen van Evenepoel op de Olympische Spelen in Parijs.

Dit nieuwe shirt zal ook goed samengaan met de gouden fiets waar Evenepoel op zal rijden. Soudal Quick-Step stelt de actie voor onder de noemer 'de gouden jaren'. Het haalt nog eens de geweldige zomer van zijn renner aan en maakt bekend dat het een speciale trui, short en ook bijpassende sokken voor hem voorzien heeft voor de volgende koersen.

Naam Evenepoel in goud onderstreept

Het is dankzij de samenwerking met kledijpartner Castelli dat het mogelijk was om die gouden banden om de mouwen te plaatsen. Als voormalig wereldkampioen draagt Evenepoel ook nog altijd bandjes in de regenboogkleuren, die verwijzen naar de door hem behaalde wereldtitel in Wollongong. Op de achterkant van zijn truitje zal de naam van Remco Evenepoel in het goud onderstreept zijn.

New kit, new details, new energy.🥇🚀🐺💙⚡ pic.twitter.com/ptEaMKYDOH — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) September 3, 2024

Zijn gouden helm, de gouden fiets van Specialized en de gouden fietsbril maken het helemaal af. Evenepoel is zelf ook in de wolken met dit initiatief. "Ik ben heel trots om deze speciale trui te dragen. De laatste maanden zijn een geweldig deel geweest van mijn carrière. De eerste man zijn om de dubbel wegrit-tijdrit te verwezenlijken op de Olympische Spelen is als een droom."

Een fiere Remco Evenepoel

Zulke prestaties moeten natuurlijk in de kijker gezet worden. "Om dit te kunnen vieren met deze outfit, maakt me heel trots. Ik wil iedereen bedanken die betrokken was in het proces om op deze manier in de verf te zetten wat in Parijs gebeurd is."