Mathieu van der Poel verbaast met straffe stoot tijdens vakantie: "Zou hij even last van kunnen hebben"

Een vakantie van Mathieu van der Poel is wellicht niet de vakantie zoals de modale burger die doorbrengt. Blijkbaar moet er dan ook wel een stevige looptocht tussen zitten.

Dat is iets wat ze in de podcast Live Slow Ride Fast hebben opgemerkt. Van Van der Poel is geweten dat hij niet enkel een topper is op de fiets, maar hij ook wel houdt van een stevige looptocht. Dat is bij steeds meer wielrenners overigens het geval. Wout van Aert durft ook al eens de loopschoenen van stal halen als de gelegenheid zich voordoet. Dat is bij Van der Poel niet anders.

"Mathieu heeft zijn vakantie lekker in de zon gespendeerd. En daar liep-ie dus ook even 4.34 min./km aan gemiddeld 114 hartslagen per minuut", haalt voormalig wegwielrenner Laurens ten Dam aan. Dat is toch een pittig nummertje. Ook als je Mathieu van der Poel heet. Weinigen zullen tijdens hun vakantie ook ruimte voorzien om zich ook even op deze manier in te spannen.

Spierpijn voor Van der Poel kan

De vraag is dan hoe je uit zo'n vakantie komt als je zoiets doet. Mathieu van der Poel staat er voor bekend dat hij goed kan herstellen na diep te zijn gegaan. Toch moet dit ook bij hem in de kleren kruipen. "Qua conditie zou hij 3.00 min./km gewoon aan moeten kunnen. Maar dan heeft hij waarschijnlijk wel wat spier- en gewrichtspijntjes, waar hij even last van zou kunnen hebben."

We veronderstellen vooralsnog dat zijn opgave in de Renewi Tour hier niets mee te maken heeft. Mathieu van der Poel ging niet meer van start in de laatste etappe, die nochtans op zijn lijf geschreven was. Van der Poel had te kampen met kniepijn. De voorlaatste etappe in de rittenkoers zou voor extra belasting gezorgd hebben. Het was natuurlijk wijs om geen enkel risico te nemen.

Lesje voor Van der Poel richting volgende vakantie

Misschien moet Van der Poel het tijdens zijn volgende vakantie voor alle zekerheid toch bij 100% ontspanning houden.