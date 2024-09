Remco Evenepoel duidelijk over transfers van Soudal Quick-Step: "Dat is helemaal niet waar"

Soudal Quick-Step roerde zich al op de transfermarkt voor volgend seizoen. Kopman Remco Evenepoel had daar echter geen inspraak in.

Met Dries Van Gestel (TotalEnergies), Maximilian Schachmann (Red Bull-BORA-hansgrohe), Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) en Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) heeft Soudal Quick-Step al vier inkomende transfers bekendgemaakt.

Daar komt ook nog Valentin Paret-Peintre (Decathlon-AG2R), dat bevestigde Patrick Lefevere zelf. Verder werden de contracten van Casper Pedersen en Martin Svrcek verlengd, dat is ook de bedoeling met Gianni Moscon.

Evenepoel heeft geen inspraak in transfers

"Het zijn allemaal namen waar ik nog niet had vangehoord dat we er mee bezig waren, dus het was wel speciaal om die voorbij te zien komen", zegt Evenepoel bij HLN. Hij had dus geen inspraak bij de transfers.

"Daar is misschien een verkeerd beeld van, dat ik alles zou beslissen bij de ploeg. Maar dat is helemaal niet waar." Toch durft Evenepoel soms al eens een naam doorgeven, maar die heeft de ploeg dit jaar niet kunnen binnenhalen.

"Andere ploegen waren ons voor. Dat is het spelletje dat gespeeld wordt tussen ploegen: om ter snelst iemand vastleggen. Patrick Lefevere onthulde dat hij sprak met de broers Van Dijke, maar zij kozen voor Red Bull-BORA-hansgrohe.