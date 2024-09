Patrick Lefevere heel erg duidelijk: "Veel nieuw geld in de koers gekomen"

Patrick Lefevere is en blijft de grote man bij Soudal-QuickStep. Voor 2025 heeft hij weer enkele stevige transfers gedaan.

Het is ook bij Soudal-QuickStep een komen en gaan van renners. Sinds 1 augustus mogen transfers bekendgemaakt worden en dat zien er toch heel wat in het wielerwereldje.

“Wat opvalt: de markt is bijzonder competitief. Begrijp me niet verkeerd: goeie renners aantrekken is nooit simpel geweest, maar er is de voorbije jaren met Israël, Decathlon, Tudor, Red Bull, Lidl… veel ‘nieuw’ geld in de koers gekomen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Heel wat ploegen zetten in op meer dan één doelgroep. Enkel klassiekers of rondewerk, dat hebben heel wat wielerploegen al lang achter zich gelaten.

Dat het niet eenvoudig is om versterking binnen te halen, toont Lefevere aan met een voorbeeld. “Wij waren bijzonder geïnteresseerd in de broers Mick en Tim Van Dijke van Visma-Lease a Bike. Zeer talentvolle renners, met wie we ook rond de tafel hebben gezeten. Als wij dat type renners vroeger benaderden, was het quasi automatisch ja.”

De twee trokken echter naar Red Bull-BORA-hansgrohe. “We hebben dus een paar ‘targets’ gemist, maar met Pascal Eenkhoorn, Dries Van Gestel en Ethan Hayter is de voorjaarsploeg voor volgend jaar toch versterkt.”

Toch zijn de verwachtingen duidelijk. “Voor alle duidelijkheid: Jurgen noch ik gaan ervan uit dat zij Wout van Aert of Mathieu van der Poel gaan kloppen in de Ronde van Vlaanderen, maar het geeft ons zeker meer middenveld.”