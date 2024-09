Afscheidnemende Thomas De Gendt scherp over tactiek van Lotto Dstny in de Vuelta

Thomas De Gendt is aan zijn 25ste en laatste grote ronde bezig. Hij bereidde zich intensief voor, maar in de aanval zagen we hem nog niet. Op vraag van de ploeg.

Voor zijn 25ste en allerlaatste grote ronde had Thomas De Gendt zich intensief en goed voorbereid. De Gendt heeft de laatste maanden een strikt dieet gevolgd om in de Vuelta nog één keer te kunnen uitpakken.

Toch hebben we De Gendt nog niet of nauwelijks gezien in de Vuelta. "Dat komt vooral door de ploegtactiek", zegt De Gendt bij Het Nieuwsblad. In het begin van de Vuelta lag de focus van de ploeg vooral op kopman Van Eetvelt.

De Gendt mocht dus niet aanvallen en in zware ritten vond de ploeg het ook niet de moeite waard. "Het is de ploeg die de tactiek beslist en hoe er gereden wordt. Als zij vinden dat dit het beste is, dan is dat maar zo."

De Gendt trapt beste waarden in Vuelta

Nochtans had De Gendt wel enkele ritten aangestipt, maar die zijn al allemaal voorbij. De voorbije ritten mocht aanvallen wel, maar die waren te lastig. Hoewel De Gendt zijn beste waarden sinds lang trapt.

Al is dat niet meer genoeg om uit te blinken, wel om mee te kunnen in het peloton. Het niveau is de voorbije jaren ook stevig gestegen "Dat is jammer, maar het is gewoon het teken dat het een goede beslissing is geweest om te stoppen. Als ik niet meer mee kan doen om de knikkers..."