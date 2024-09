Na Mathieu van der Poel twijfelt ook Tom Pidcock: laat hij het veldrijden links liggen?

Tom Pidcock is van alle markten thuis, maar het vat is ook wel eens af bij de Brit. Zo zaait hij twijfel over het feit of hij deze winter het veld induikt.

Met de Amstel Gold Race heeft Tom Pidcock op dit moment één zege in 2024. Verder werd de Brit ook tweede in een rit in de Tour en vierde in de Strade Bianche. Pidcock blonk echter ook uit in andere disciplines.

Op de Olympische Spelen pakte Pidcock goud in het mountainbiken, afgelopen zondag pakte hij nog brons op het WK mountainbiken. Toch rijdt Pidcock deze week alweer de Tour of Britain in eigen land op de weg.

Pidcock niet met veldrijden bezig

"Ik wil ook in andere wedstrijden presteren", zei Pidcock bij Sporza. Toch houdt Pidcock nog de boot af wat het veldrijden betreft. "Op dit moment heb ik nog geen plannen voor de winter in het veld", zei hij bij Sporza.

"Misschien plan ik later nog wat wedstrijden in begin volgend jaar, maar daar is geen haast bij. Het is al een lang seizoen geweest. Ik wil nu nog niet bezig zijn met veldrijden." Vorig seizoen reed Pidcock slechts acht wedstrijden.

Ook bij de andere toppers staat er een vraagteken achter het veldrijden. Ook Mathieu van der Poel zit nog niet met het veldrijden in zijn hoofd, bij Wout van Aert is het de vraag hoe lang hij buiten strijd zal zijn door zijn zware val in de Vuelta.