Nathan Van Hooydonck komt met nieuwe update over de blessure van Wout van Aert

Nathan Van Hooydonck schrok ook toen hij het nieuws over de valpartij van Wout van Aert hoorde. Hij heeft al wat goed nieuws over de toestand van zijn goede vriend.

"Het is lang geleden dat ik nog zo gevloekt heb", zegt Nathan Van Hooydonck bij Sporza Daily over de valpartij van Wout van Aert in de Vuelta. Ook in Dwars door Vlaanderen viel Van Aert eerder dit jaar al zwaar.

Daarom is deze nieuwe valpartij van Van Aert bijzonder zuur. Van Aert was aan een mooie comeback bezig met drie ritzeges in de Vuelta. "Hij vocht fantastisch terug na een zware blessure. Dit komt op een heel slecht moment."

Van Hooydonck met update over Van Aert

Ook Van Hooydonck moet erkennen dat dit een nieuwe klap is voor Van Aert en is het te makkelijk op te stellen dat hij dit ook maar te boven zal komen. Toch lijkt Van Hooydonck wel goed nieuws te hebben over Van Aert.

"Ik heb deze ochtend wel even zijn verzorger aan de lijn gehad. Hij gaf aan dat het wel oké gaat met hem, gelukkig. Dus hopelijk kan hij snel naar zijn familie thuis." Van Aert landde om 15u30 in België en is meteen naar het ziekenhuis in Herentals getrokken.

Van Hooydonck twijfelt of Van Aert dit jaar nog in actie komt. "Hij moet nu vooral oog hebben voor volgend jaar. Als je je herstel gaat proberen te versnellen, kan dat nefast zijn voor de toekomst."