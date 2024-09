Victor Campenaerts sprint naar zesde plaats, maar begrijpt medevluchter niet: "Wat deed hij?"

Victor Campenaerts deed er in de 17de etappe van de Vuelta alles aan om de etappe te winnen. Hij moest uiteindelijk tevreden zijn met de zesde plaats.

Op de tweede rustdag had Victor Campenaerts al een plannetje gesmeed met Wout van Aert om samen in de aanval te gaan. Dat viel door de opgave van Van Aert in duigen en dus moest Campenaerts het op een andere manier proberen.

Hij raakte niet mee in de ontsnapping, zijn ploegmaat Jonas Gregaard wel. In de finale probeerde Campenaerts naar de vluchters te rijden, maar werd hij snel gegrepen door het peloton met Alpecin-Deceuninck op kop.

Op 2,3 kilometer van de streep ging Zwitsers kampioen Mauro Schmid e vandoor. Max Poole (Team dsm-firmenich PostNL) reed naar hem toe, ook Victor Campenaerts kwam nog aansluiten. Het peloton sloot in de slotkilometer aan.

Campenaerts sprint naar zesde plaats

Groves sprintte makkelijk naar zijn derde zege in de Vuelta, Campenaerts strandde op de zesde plaats. "De Lie zou zeggen: 'Les jambes en feu' - 'de benen stonden in brand'", lachte Campenaerts bij VTM Nieuws.

"Ik weet niet goed wat Mauro Schmid deed.." Als het peloton niet was teruggekomen, had Campenaerts probleemloos gewonnen. "Dan had ik hem een goede pint moeten trakteren in Madrid."

Toch reed Campenaerts vooral gefrustreerd rond, omdat Lotto Dstny niet helemaal de tactiek uitvoerde die het vooraf had gemaakt. "En dan was ik er toch nog dichtbij. Het is wat het is. Morgen een nieuwe kans."