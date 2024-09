📷 Dan toch vertrek van Evenepoel bij Soudal-QuickStep? 'Deal is wel degelijk mogelijk'

Er is opnieuw een nieuw gerucht over een transfer van Remco Evenepoel. Ciro Scognamiglo, een journalist van het Italiaanse La Gazzetta dello Sport, heeft zijn tanden gezet in het mogelijke vertrek van onze landgenoot bij Soudal-QuickStep.

De journalist met naam en faam meldt op zijn sociale media dat hij de nodige inlichtingen inwon en dat Remco Evenepoel nog altijd in onderhandelingen zou zijn met Red Bull-BORA-hansgrohe over een mogelijke transfer.

Het gerucht doet al maanden de ronde en kwam de voorbije weken opnieuw bovendrijven. Concreet is er echter nog altijd niets, zo bevestigt ook Scognamiglo deze keer.

Feit is wel dat de Duitse wielerploeg over de nodige fondsen beschikt om een overstap van de dubbele olympische kampioen te betalen, ook al kost dit de nodige miljoenen gezien het contract dat Evenepoel nog heeft bij Patrick Lefevere.

Bij BORA-hansgrohe staken ze in het verleden ook nooit de interesse voor Evenepoel weg en met de komst van Red Bull als extra financiële middelen gaan er zeker nog deuren opgaan die niemand voor mogelijk hield.

Info @Gazzetta_it - About the move of Remco Evenepoel from Soudal to Red Bull in 2025, sources confirmed us that the deal is "possible", but nothing has been signed yet. Ongoing talks at this stage @cycling_podcast