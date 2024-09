BREAKING: Visma-Lease a Bike komt met bijzonder slecht nieuws over Wout van Aert

Na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen had Wout van Aert in de Vuelta opnieuw een uitstekende vorm te pakken. Dinsdag liep het echter fout in een afdaling en Van Aert moest opgeven met de punten- en bergtrui rond zijn schouders.

Opnieuw een fysieke én mentale klap voor Van Aert, die dit jaar dus al eens moest revalideren na zijn val in Dwars door Vlaanderen. Hij trekt dan ook een streep onder zijn wegseizoen 2024, laat zijn ploeg Visma-Lease a Bike weten.

"Wout van Aert rijdt dit seizoen geen wedstrijden meer. De renner van Team Visma-Lease a Bike heeft tijd nodig om goed te herstellen van zijn val in de Vuelta. Hij liep daarbij een ernstige kniewond op, die intensief moet worden verzorgd."

"Van Aert verblijft daarom nog in het ziekenhuis in België, waar hij intraveneuze antibiotica krijgt toegediend om de kans op een infectie zoveel als mogelijk te verkleinen. Daarna zal hij rust nemen om helemaal te herstellen voordat hij zich weer voorzichtig gaat voorbereiden op volgend seizoen."

Van Aert moet zo de EK-wegrit (15 september), de WK-wegrit (29 september), het WK gravel (6 oktober) en het EK gravel (13 oktober) aan zich voorbij laten gaan.

