Ex-renner legt uit waarom Wout van Aert niet zomaar 'sneetje in de knie' heeft

Wout van Aert moest na een val in de Vuelta opgeven. Gelukkig werden er bij onze landgenoot geen breuken vastgesteld.

De schade na de valpartij bij Wout van Aert valt al bij al mee, maar direct koersen zit er voor onze landgenoot niet in. Dat beseft ook ex-wielrenner Thijs Zonneveld, zo laat hij weten in de podcast In Het Wiel.

Zonneveld liep een gelijkaardige blessure op in de Unbound Gravel van 2023. De dokters adviseerden hem toen om zes weken aan de kant te zitten, maar hij ging na vier weken al opnieuw aan het trainen.

“Het probleem daarvan is dat je ten eerste niet verder kunt, omdat je knie zo ver openstaat. En ten tweede kost dat toch tijd op die plek”, klinkt het bij de Nederlander. “Het is niet een hechting in je onderarm of op je kuit. Het is het belangrijkste scharnierpunt van een renner.”

Het aantal hechtingen zal een rol spelen, maar dat is lang niet alles. “Hoeveel littekenweefsel ontstaat er? Hoe snel kan hij weer de volledige fietsbeweging maken? Dat hangt heel erg af van hoe diep de wond is en hoeveel hechtingen erin moeten.”

Er wordt al gesproken dat het er zeker een streep door het EK mag, het is uitkijken of onze landgenoot fit geraakt voor het WK.

“Je moet die hele fietsbeweging kunnen maken voordat je weer kunt trainen en op het verste punt moet je toch best een verre kniebuiging maken. Als je daar hechtingen en littekenweefsel hebt zitten en je knie is dik, dan kun je die beweging lang niet maken.”