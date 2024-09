Jan Bakelants over Wout van Aert na zijn zware valpartij: "Veel mensen beseffen dat niet"

Zijn zware valpartij en opgave in de Vuelta is een nieuwe klap voor Wout van Aert. Goede vriend Jan Bakelants ziet hem daar niet zomaar van herstellen.

De groene trui had hij bijna zeker binnen en ook in het bergklassement had Van Aert al een mooie voorsprong. Met twee truien op het eindpodium in Madrid staan was niet onmogelijk. Maar het mocht dus niet zijn.

Van Aert kwam zwaar ten val in een afdaling in de 16de etappe en moest opgeven. Zijn knie was zwaar geraakt en moest ook gehecht worden. Er wacht Van Aert dus opnieuw een revalidatie, al is nog onduidelijk hoelang.

Bakelants over revalidatie Van Aert

Net nu Van Aert na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen de goede vorm te pakken had. "Het was zijn tweede zware valpartij in één jaar tijd. Dat kruipt natuurlijk in de kleren", zegt Jan Bakelants bij HLN.

"Eigenlijk moet hij nu door een soort rouwproces. Momenteel zal hij verschrikkelijk aangedaan zijn. Dat zal een tijdje duren." Al denkt Bakelants wel dat Van Aert snel weer zin zal krijgen om opnieuw op de fiets te stappen.

De vraag is alleen wanneer dat zal zijn. "Veel mensen beseffen niet hoe hard wielrennen is. Ze denken vaak: oké, er is niets gebroken. Zo'n ernstige vleeswonde, dat heeft z’n tijd nodig." Op 15 september s is er al de EK-wegrit, op 29 september de WK-wegrit.