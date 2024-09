Zoveelste zware klap voor Van Aert: Van Hooydonck komt met duidelijke boodschap over blessureleed

Lijkbleek werd Wout van Aert dinsdag na zijn valpartij in de Vuelta. Het is ongelofelijk hoeveel tegenslag onze landgenoot al meemaakte.

Hij was op weg naar de bollentrui en de groene trui in de Vuelta en wellicht pakte hij nog één of twee extra etappezeges, maar een valpartij in een afdaling besliste daar anders over.

Een stevige snee in de knie betekende het einde van het Spaanse avontuur van onze landgenoot. Een ware golf van medelijden vanuit Vlaanderen zette koers naar Santander, waar Van Aert in het ziekenhuis langsging voor een check-up.

Die bracht gelukkig geen breuken aan het licht, al moet dat in het ziekenhuis van Herentals voor alle zekerheid wel nog bevestigd worden. “Er bestaat zeker zoiets als de val te veel. Daar is niemand immuun voor”, zegt ex-ploegmaat Nathan Van Hooydonck aan Het Nieuwsblad.

Al koestert hij ook heel veel hoop. “Maar ik ben eigenlijk zeker dat Wout ook deze val en blessures te boven zal komen. Al moet ik toegeven dat ik me ook een beetje ongemakkelijk voel, terwijl ik dat zeg. Het doet uitschijnen dat zijn terugkeer op het hoogste niveau een evidentie is. Dat is het echt allerminst.”

De mentale sterkte van Wout van Aert zal hem uiteindelijk weer over de streep moeten trekken. De gigantische media-aandacht rond Van Aert maakt het er niet niet gemakkelijker op, maar onze landgenoot trekt zich volledig op aan zijn gezin.