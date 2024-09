Duikt Wout van Aert het veld in? José De Cauwer spelt iedereen nu al de les

Wout van Aert komt dit seizoen niet meer in actie op de weg. Zal hij deze winter dan wel het veld kunnen induiken en crossen?

Geen EK en WK op de weg in september en ook geen EK en WK gravel begin oktober. Wout van Aert zal door de diepe wonde aan zijn knie enkele weken niet kunnen koersen. Na zijn val in Dwars door Vlaanderen opnieuw een domper.

Van Aert zal zich moeten richten op 2025 en het klassieke voorjaar, nadat hij dit jaar al de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix moest missen. Het nieuwe wielerseizoen begint echter pas in januari.

Zal Van Aert daarvoor nog het veld induiken? "Daar is nog niet over gepraat. Dat was te vroeg", zegt zijn manager Jef Van den Bosch bij HLN. "Als hij hersteld is, mag hij eerst eens vakantie nemen, want zijn wegseizoen is heel intens geweest."

De Cauwer wil minder druk voor Van Aert

José De Cauwer verwacht wel dat Van Aert deze winter het veld zal induiken. "Ik denk het wel", zegt hij bij Sporza. "Als hij start, zal het publiek meteen weer wat van hem verwachten. Zelfs als hij rustig wil beginnen."

"In de Vuelta was er ook altijd de roep naar meer. Nog, nog, nog. Tja..." Volgens De Cauwer moet Van Aert vooral rekening houden met zijn wegseizoen 2025. "Daar moet hij met zijn entourage over beslissen."