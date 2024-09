Jan Bakelants deelt zijn ongezouten mening over de beslissing van Wout van Aert

Wout van Aert komt niet meer in actie op de weg in 2024. Dat nieuws is ingeslagen als een bom in de wielerwereld, vooral omdat Van Aert opnieuw naar zijn beste vorm toegroeide.

De wonde die Wout van Aert opliep aan zijn knie bij zijn val in de Vuelta is te zwaar om dit seizoen nog te koersen. Daardoor mist Van Aert zijn volledige najaar met het EK en WK op de weg, maar ook het EK en WK gravel.

Des te pijnlijker is dat het EK op de weg en het WK gravel dit jaar in België wordt georganiseerd. Daar wilde Van Aert zich laten zien en die ambitie mocht er ook zijn, omdat Van Aert in de Vuelta liet zien dat hij goed was.

Bakelants begrijpt beslissing Van Aert

"Dat is toch wel onthutsend om te horen", reageerde Jan Bakelants bij HLN op het feit dat Van Aert niet meer in actie komt in 2024. "Hij was terug op de goede weg en het zag er allemaal fantastisch uit."

Volgens Bakelants is het een harde beslissing om Van Aert niet meer te laten koersen, maar wel de juiste. Omdat 2024 al een jaar van hollen en stilstaan is geweest. "Eigenlijk heeft hij geen rust meer gehad sinds zijn val in Dwars door Vlaanderen."

"Om nu nog eens met druk te moeten revalideren om eind september klaar te zijn voor het WK, dat zou te veel van het goede zijn. Ik denk dat hij er nu afstand van kan nemen en het kan verwerken. Om dan langzaam de zin te laten terugkomen om op die fiets te stappen."