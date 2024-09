Remco Evenepoel pakt na de koers in Groot-Brittannië uit met opvallend initiatief en legt uit waarom: "Dat kan wel"

Remco Evenepoel is met een concreet persoonlijk doel afgezakt naar Groot-Brittanië. Een initiatief na afloop van de vierde rit moet hem helpen om dat te verwezenlijken.

Deze keer is er resultaatgewijs geen sprake van een doel, maar dat wil niet zeggen dat er geen sportieve doelstelling is. Die is er namelijk wel: kilometers malen en zo goed mogelijk uit de Tour of Britain komen. Dat aantal kilometers viel nogal mee in de vierde rit: slechts 138,5 kilometer moest het peloton afleggen. Evenepoel ging na de etappe dan nog maar wat trainen.

"Alles is in orde met mij", reageerde Evenepoel bij VTM Nieuws na de vierde etappe in de Tour of Britain. "Ik heb mijn werk gedaan. De lead-out was hectisch." Die werd prachtig afgewerkt door zijn ploegmaat Paul Magnier. "Voordien moest ik een paar aanvallen beantwoorden, bijvoorbeeld eentje van Hayter. Het is goed verlopen."

Evenepoel moet in de wind rijden

Remco Evenepoel heeft na een mindere derde etappe toch weer zijn betere benen teruggevonden. Bovendien was het een bonus dat hij door zijn werk voor de ploeg toch wel getest werd. "Het draaide goed, het waren iets aangenamere omstandigheden. Ik heb de hele dag in de wind gereden. Het was niet de gemakkelijkste dag in het peloton, laat ik het zo zeggen."

Dan gaat het over de intensiteit tijdens de koers, want de afstand van de rit was helemaal geen test. Evenepoel kroop na de finish dan ook nog op zijn tijdritfiets. "Ik ga nog twee uurtjes rijden. Het was een afstand van iets meer dan 120 kilometer, het was één van de kortste ritten deze week. Ik ga nog zeventig-tachtig kilometer extra fietsen."

Evenepoel langer dan nodig op de fiets

De dubbele olympisch kampioen ziet er absoluut geen probleem in om wat langer dan nodig op de fiets te zitten. "Dat kan wel, na een korte etappe."