Zorgen over Remco Evenepoel richting het WK? Patrick Lefevere spreekt klare taal

Dat Remco Evenepoel nog werk heeft voor het WK in Zürich, is duidelijk geworden in de Tour of Britain. Patrick Lefevere relativeert, maar beseft ook dat het moeilijk wordt.

In de tweede etappe van de Tour of Britain werd Remco Evenepoel nog vijfde, maar in de derde etappe moest hij op 20 kilometer van de streep lossen. Evenepoel kwam binnen als 42ste op 2'30" van ritwinnaar Williams.

De dubbele olympische kampioen had daar echter een verklaring voor. "Ik heb gewoon kou geleden", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad. Van 40 graden trainen in Spanje moest Evenepoel nu koersen in tien graden en regen.

Voor Evenepoel was het een schok voor zijn lichaam. Hij twijfelt ook zelf niet aan zijn vorm. Toen hij in de finale zijn regenkledij uitdeed, begon het opnieuw te regenen. "Dan was het direct kou lijden en ging het niet meer."

Lefevere over vorm Evenepoel

Ook Patrick Lefevere relativeerde het tijdverlies van Evenepoel en maakt zich weinig zorgen. Evenepoel rijdt net mee in Groot-Brittannië om beter te worden richting het WK in Zürich eind september.

"We kunnen niet verwachten dat hij van aan de Olympische Spelen tot en met het WK in vorm is. Hij heeft nog 20 dagen om zijn derde vormpiek van het seizoen te bereiken, wat al heel straf zou zijn", zegt Lefevere nog.