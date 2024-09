Grote held uit Tour of Britain moet er niet lang over nadenken en blaast de loftrompet over Remco Evenepoel

Voor de gelegenheid is Remco Evenepoel niet zelf de grote held, maar hij mag wel lof ontvangen van diegene die wel de overwinningen aan mekaar rijgt in de Tour of Britain. Dat is zijn ploegmaat Paul Magnier.

Het is nu al voor de derde keer deze week gelukt voor de rappe man van Soudal Quick-Step. Niet moeilijk dat hij aan het glunderen was na zijn ritzege in Northampton. "Ik heb er erg van genoten!" Er moet ook sprake zijn van een zekere opluchting, want het was lang niet duidelijk of Magnier aan sprinten toe zou komen. "Het was echt moeilijk om de ontsnapping terug te halen."

Drie aanvallers vertrokken in de eerste kilometer en bleven voorop tot het ingaan van de laatste kilometer. Er moest dus wel wat werk verzet worden om hen in te rekenen. "Remco Evenepoel deed er alles aan. Hij is een supersnelle renner, zoals je weet. Julian Alaphilippe bracht me elke keer naar voren en zo kon ik veel energie sparen", loofde Magnier de twee grote tenoren in de selectie van Soudal Quick-Step.

Magnier groeit nog in Tour of Britain

Die zien graag dat hun arbeid beloond wordt en daar kon Magnier aan de finish voor zorgen. "Uiteindelijk deed ik mijn best in de sprint voor de overwinning." Als het in de vorige sprints nog spannend was, stond er nu geen maat op een oppermachtige Magnier. Hij lijkt steeds sterker te worden gedurende deze Tour of Britain.

Olav Kooij heeft momenteel het record van ritzeges in dezelfde editie van deze rittenkoers op zijn naam staan. De sprinter van Visma-Lease a Bike kreeg er vorig jaar 4 achter zijn naam. Kan Magnier dat record evenaren? "Waarom niet? We gaan het zeker proberen. Het is al supermooi om drie overwinningen te pakken, maar morgen proberen we het zeker nog een keer.

Evenepoel en Alaphilippe in helpersrol

Het moet voor die jonge Fransman ook bijzonder zijn om op een klepper als Remco Evenepoel en een landgenoot als Julian Alaphilippe te kunnen rekenen.