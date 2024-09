Meer dan Vuelta en Tour of Britain: Alpecin-Deceuninck (Belgische zege in eigen land) en Visma kunnen juichen

Er is meer in de koers dan enkel de Vuelta en de Tour of Britain. Alpecin-Deceuninck en Visma-Lease a Bike zijn daar wel dankbaar voor, want zij grepen hun kans om vandaag ook een overwinning te boeken. Ze vonden het geluk in een Belgische eendagskoers en een Italiaanse rittenkoers.

GP Rik Van Looy

De GP Rik Van Looy blijft een begrip in het Belgische wielrennen. Er zijn dus wel wat jonge talenten die tuk zijn op een zege in deze koers van 1.2-categorie in de Kempen. Het draaide uit op een sprint van een uitgedund peloton. Een dertigtal renners mocht nog dromen van de overwinning bij de aankomst in Herentals na ruim 180 kilometer.

Alpecin-Deceuninck deed mee met zijn opleidingsploeg en had met Simon Dehairs nog een troef achter de hand. De 23-jarige Belg werd het vooral moeilijk gemaakt door Davide Bomboi van TDT-Unibet, maar klopte zijn landgenoot wel op de streep. De Duitser Tim Torn Teutenberg van de opleidingsploeg van Lidl-Trek kon nog mee op het podium.

Enkele tellen later wisten nog verschillende Belgen zich goed genoeg te plaatsen voor een ereplaats. Thimo Willems, Victor Hannes en Zeno Moonen wisten respectievelijk de zesde, achtste en negende plaats in de wacht te slepen. Die laatste twee renners rijden voor Wanty-ReUz-Technord, de opleidingsploeg van Intermarché-Wanty.

Giro della Regione Friuli Venezia Giulia

In een Italiaanse rittenkoers van 2.2-niveau heeft de 19-jarige Jesper Nordhagen, het jonge talent van Visma-Lease a Bike, zijn potentieel in de verf gezet. De Noor begon als leider aan de laatste dag, na zijn overwinning in de voorlaatste rit. Ruim 25 renners eindigden in de slotetappe in dezelfde tijd. Nordhagen wist in deze groep stand te houden.

De Scandinaviër is de grote slokop. Hij gaat niet enkel met de eindzege naar huis, maar eindigt ook bovenaan in het puntenklassement, bergklassement en jongerenklassement. De laatste ritzege bij de aankomst in Gorizia was voor de snelle Mexicaan Macias. De Belg Aaron Dockx (Alpecin-Deceuninck Development Team) eindigt vierde in het klassement.