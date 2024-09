Patrick Lefevere maakt vergelijking met Formule 1: "Zou het wielrennen beter kunnen maken, maar ik vrees voor een lege doos"

Patrick Lefevere zag deze week met lede ogen aan hoe Mikel Landa in de Vuelta a Espana door een slechte dag een mogelijk podium uit zijn handen zag glippen. Hij ging echter ook naar de Formule 1 kijken en hoorde daar over een aantal ferme verschillen.

"Op uitnodiging van Heineken bezocht ik vorig weekend de Grand Prix van Monza. In Formule 1 heb je als vip nooit honger of dorst, want de buffetten zijn gigantisch en de hele dag open. Als manager van een middelgrote wielerploeg is de confrontatie wel hard."

"Zij zijn een wereldsport, wij denken graag dat we er één zijn. Als je praat over budgetten is het maal tien. Iemand heeft me verteld dat het grootste budget ooit in Formule 1 dat van Toyota was. Die zaten in de sport tussen 2002 en 2009, voor de federatie FIA de uitgaven van de constructeurs beginnen beteugelen is. Hun jaarbudget bedroeg 500 miljoen euro, wat op dit moment meer is dan alle World Tour-wielerploegen samen."

© photonews

Patrick Lefevere is onder de indruk in zijn column in Het Nieuwsblad, zoveel is duidelijk. Het weekend leverde hem heel wat weetjes en openbaringen op. Niet enkel over de oortjes en non-stopcommunicatie bijvoorbeeld, maar ook over de budgetten dus.

"De Formule 1 werkt sinds 2021 met een zogenaamde budget cap. FIA verplicht de teams om hun investeringen onder ruwweg de 130 miljoen euro te houden. In het wielrennen is zo'n uitgavenplafond ook een monster van Loch Ness dat af en toe boven water komt."

Lege doos maken?

Lefevere snapt dat zoiets ook in het wielrennen handig zou kunnen zijn, want goede renners zouden meer tegen elkaar dan met elkaar moeten rijden. "Het zou het wielrennen zeker beter kunnen maken, zo een salary cap of budget cap."

"Maar kan je in de praktijk iets op poten zetten dat het juiste effect heeft en juridische toetsing doorstaat? Of kom je uit bij een vehikel met duizend en één achterpoortjes dat in de praktijk vooral een lege doos is? Formule 1 slaagt in het eerste, in de koers vrees ik voor het laatste."