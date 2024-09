"Het was een shitshow": Patrick Lefevere maakt pijnlijke vergelijking en haalt uit naar bevoegde instanties van het wielrennen

Patrick Lefevere zag deze week met lede ogen aan hoe Mikel Landa in de Vuelta a Espana door een slechte dag een mogelijk podium uit zijn handen zag glippen. Achteraf had hij er heel wat over te vertellen.

"In de Formule 1 is de communicatie enorm doorgedreven en continu. Met die ervaring in het achterhoofd keek ik donderdag naar de Vuelta en zag ik hoe het tactisch compleet in de soep draaide voor onze ploeg", aldus Patrick Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad.

Mikel Landa had een offday en voorin waren er drie renners van het team van Lefevere te vinden. Toch liep de communicatie niet zoals het zou moeten, waardoor er geen renners tijdig afzakten naar de groep van Landa.

Het duurde allemaal te lang en dat had zo zijn redenen, geeft ook Lefevere aan: "De rit ging door het Parque Natural de Izki, waar er geen netwerk is. Ploegleider Wilfried Peeters had vooraan achter de kopgroep geen beelden in de auto en kon zelfs niet bellen naar Iljo Keisse en Geert Van Bondt."

Ook de radiocommunicatie zou niet gewerkt hebben. "Het resultaat was een shit show : Mattia Cattaneo maakte kans om vooraan de rit te winnen, maar werd opgedragen om te wachten."

Technologie omarmen?

"Hij stond acht minuten letterlijk stil en had bij wijze van spreken twee sigaretten kunnen roken. Om uiteindelijk bij Landa te komen op een moment dat het kalf al verdronken was." Nog volgens Lefevere was ook Iljo Keisse niet tevreden en vond hij dat het er belachelijk uit zag.

"Maar het probleem ligt niet bij de ploegleiders. Het probleem is het wielrennen, waar de bevoegde instanties graag hebben dat onze ploegleiders blind moeten varen. Hoe Formule 1 de technologie omarmt en hoe wij ze wegduwen: pijnlijk om te zien."