Bradley Wiggins sneert naar profiteurs: "Ik ben genaaid door veel mensen rondom mij, ik heb geluk dat ik nog leef"

Bradley Wiggins is toch wel één van de meest opmerkelijke figuren uit de wielergeschiedenis. De Brit heeft nog eens van zich laten horen, bij een bezoek aan de Tour of Britain.

Bradley Wiggins verklaarde zijn aanwezigheid bij de rittenkoers doorheen zijn thuisland bij VTM Nieuws. "Mijn zoon moest koersen. Ik vond dus dat ik naar de koers moest komen om hem te steunen." Een echte geluksbrenger is Wiggins senior niet. "Hij is wel gevallen", zegt hij over zijn zoon. De manier waarop hij het zei doet wel vermoeden dat het niet al te erg gesteld is met Ben Wiggins.

Ondertussen bereiken ons over Bradley vrij wilde verhalen. Over het misbruik dat hij als kind meemaakte, de depressie die hij kende en zijn financiële problemen. "Het belangrijkste is dat ik er mentaal bovenop ben. Ik was even de weg kwijt. Zoals dat bij ons, mannen, allemaal wel eens het geval is. Maar het gaat nu goed met mij, ik ben op de terugweg."

Wiggins verklaart zijn faillissement

Er wordt wel beweerd dat hij failliet is. Hoe zit dat? "Wel, het is een lang verhaal. Ik ben genaaid door veel mensen rondom mij. Maar ik krijg al het geld wel terug. Het gaat goed, er is veel aan de gang. Op dit moment heb ik geluk dat ik nog leef. Ik heb donkere dagen gekend de laatste paar jaar, maar die waren verbonden aan veel verschillende zaken."

Wiggins verduidelijkt zijn heftige uitspraken. "Ik moest dingen verwerken uit mijn jeugd en die uit mijn hoofd krijgen." Zijn bezoekje aan de koers leek Wiggins wel deugd te doen. "Ik zag net een oude mecanicien uit mijn Sky-periode. Hij werkt nu voor Bahrein. Het gaat goed met mij", besluit de in België geboren Tourwinnaar van 2012.

Wiggins beweert dat moeilijke periode voorbij is

Laat ons hopen dat hij die moeilijke periode inderdaad helemaal achter zich kan laten en als persoon weer zijn plek in de maatschappij kan vinden.