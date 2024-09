Daar is de winter al: meteen Belgische winst in eerste veldrit van het seizoen

Terwijl we op de weg nog kunnen uitkijken naar de slotrit in de Vuelta en verder onder meer het EK én het WK, zijn we ook alweer in het veld volop aan het rijden. Te beginnen met een ritje in Duitsland.

De eerste veldrit op het Europese vasteland was de Internationaler Ggew Grand Prix in het Duitse Bensheim. En dat leverde ook meteen heel wat spektakel op. Onder meer Jordi Corsus en Jens Adams stonden aan de start bij de mannen. Die laatste reed lange tijd ook mee om de overwinning, maar moest finaal de Zwitser Loris Rouiller laten voorgaan. © photonews Die haalde het met zo'n tien seconden voorsprong op Jens Adams, die wel meteen een podiumplaats wist te veroveren. Met Lars Sommer stond er nog een tweede Zwitser op het podium. Crabbé wint bij de vrouwen Julian Siemons werd vierde en zo tweede Belg, Corsus moest het zien te stellen met een achtste plaats in Bensheim. Dan was er bij de vrouwen meer succes. Daar was er namelijk wél Belgische winst. Kiona Crabbé hield landgenote Julie Brouwers ruim af voor haar eerste van het seizoen. De derde plaats was voor een Tsjechische, meteen een opsteker voor Crabbé naar de rest van de winter toe.