🎥 Kopecky pakt eindzege in Ronde van Romandië zonder etappewinst, maar legt doelstelling uit

Lotte Kopecky heeft de Ronde van Romandië gewonnen. Onze landgenote pakte de derde plaats in de afsluitende etappe.

De Nederlandse Riejanne Markus (Visma-Lease a Bike) en de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher Black (Team SD Worx-Protime) sprintten voor de ritzege. De twee waren vorig jaar nog ploegmates bij Lidl-Trek en reden 80 kilometer in de aanval.

Markus haalde het, in de achtervolgende groep pakte Lotte Kopecky de derde plaats. Daarmee pakte ze nog wat extra seconden bonificatie op ploegmate Demi Vollering die in de slotkilometer nog ten val gekomen was.

De Ronde van Romandië is de derde rittenkoers in de WorldTour die onze landgenote dit jaar wint. Eerder was ze ook al de beste in de UAE Tour Women en de Ronde van Groot-Brittannië.

“Vandaag was een zo goed als perfecte dag”, zei Lotte Kopecky in het flashinterview. “We wisten dat we met Niamh konden spelen, want ze stond niet ver in het klassement. Het was ideaal dat ze in de vlucht zat. Andere teams dichtten het gaatje. Het is jammer voor haar dat ze niet kon winnen.”

Kopecky wint de ronde wel zonder ritzege, maar dat deert haar niet. De doelstelling was anders. “We kwamen om te kijken hoe de vorm is. Ik ben er gelukkig mee. Een zege had leuk geweest, maar we hebben de eindzege. Demi won een mooie rit, dus we mogen niet klagen.”