Roglic komt niet meer in de problemen en komt op recordhoogte in Vuelta

Primoz Roglic heeft de Vuelta van 2024 gewonnen. Zijn eindzege kwam in de afsluitende tijdrit in Madrid niet meer in gevaar.

Stefan Küng was de snelste in de afsluitende tijdrit van net geen 25 kilometer in de Spaanse hoofdstad Madrid.

Victor Campenaerts bleef niet zo lang als verwacht in de hotseat zitten, maar hij had naar eigen zeggen dan ook superdagje, wat nodig was om de zege te pakken. Hij werd uiteindelijk zesde.

De snelste tijd kwam van Stefan Küng. Die zette daarmee ook zijn favorietenrol voor het EK tijdrijden nog maar eens in de verf.

De eindzege van Roglic kwam niet meer in gevaar, het was wel uitkijken wie mee op het podium mocht en in welke volgorde.

Nummer twee O’Conner reed een sterke tijdrit en liep zelfs nog uit op Mas die nipt op een derde plek eindigde. Voor Roglic was het de vierde eindzege in de Ronde van Spanje. Daarmee evenaart hij het record.