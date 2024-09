📷 'Transfer Evenepoel rond: dit waanzinnige loon zal hij verdienen bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

Vorige week liet de gerenommeerde Italiaanse journalist Ciro Scognamiglio, werkzaam bij het grote La Gazzetta dello Sport, weten dat de transfer van Remco Evenepoel in de pijplijn zat.

Vandaag komt hij met een update en zegt hij dat de deal helemaal beklonken is. Red Bull-BORA-hansgrohe zou de afkoopsom van 10 miljoen euro betalen aan Soudal-QuickStep.

Daardoor moet Evenepoel zijn contract tot eind 2026 bij Patrick Lefevere niet meer uitdoen en kan hij volgend jaar meteen aan de slag bij de Duitse wielerploeg.

Evenepoel zou er 10 miljoen euro per jaar verdienen. Dat is meer dan een verdubbeling van de 4 miljoen euro die hij bij Soudal-QuickStep op dit moment ontvangt.

Evenepoel liet zondag na de Tour of Britain weten dat hij volgend seizoen nog altijd bij Soudal-QuickStep rijdt. Ralph Denk van BORA zei dat hij niet op de zaak kon reageren.

Info @Gazzetta_it - According to my sources @EvenepoelRemco will be bought out from his current contract and signed by @RBH_ProCycling. Salary of €10 million has been agreed upon. @cycling_podcast