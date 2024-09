Bondscoach Sven Vanthourenhout duidt twee vervangers voor Yves Lampaert op EK aan

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Yves Lampaert geeft forfait voor het EK wielrennen. Belgian Cycling heeft een update van de selectie voor het EK gedaan.

Het EK in eigen land, daar wil iedereen als renner heel graag bij zijn. Dat geldt ook voor Yves Lampaert, maar na twee valpartijen de voorbije weken geraakt de West-Vlaming helaas niet klaar.

Hij zou op het EK in actie komen in het tijdrijden en de mixed team relay. Belgian Cycling paste vandaag de selectie aan en haalt twee vervangers voor Lampaert binnen.

In het tijdrijden wordt hij vervangen door Victor Vercouillie. Edward Theuns zal Lampaert dan weer vervangen tijdens de mixed team relay.

Lampaert had zijn afwezigheid aangekondigd in de vlog van Victor Campenaerts. Valpartijen in de Bretagne Classic-Ouest-France en de Renewi Tour zorgen ervoor dat hij niet klaar geraakt.

Onze landgenoot sukkelt met wat kneuzingen en een blokkage in de rug, zo gaf hij mee. Daar kwam ook nog eens een infectie op de luchtwegen bij.