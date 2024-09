Remco Evenepoel vertelt hoe hij zich zal voorbereiden op het WK

Remco Evenepoel finishte zondag in de Tour of Britain. Hij legde achteraf uit hoe hij het WK zal voorbereiden.

Na de aankomst in de Tour of Britain stond Remco Evenepoel nog eventjes de pers te woord. Het werd nog een lange dag voor onze landgenoot, want hij vloog zondag meteen naar Spanje.

Hij was best tevreden over zijn weekje in Engeland. “Het was opbouwen en er weer inkomen. Meer dan dat kon ik niet doen”, vertelde hij aan Sporza.

In Spanje zal stevig getraind worden. “Het draait daar om intensiteit, trainen achter de brommer en op mijn tijdritfiets. Ik moet gewoon alles verbeteren en beter worden. Op hoogtestage gaan zit er niet in. Het wordt trainen op zeeniveau.”

Hij zag er wat vermoeid uit, maar naar eigen zeggen is er niets om ons zorgen over te maken. Evenepoel had vooral last van de kou, zo liet hij eerder vorige week weten.

Hoeveel progressie hij nog kan maken, daar doet hij geen uitspraken over. “Ik heb geen wetenschappen gestudeerd, hé. Ik moet nu het maximum eruit halen en moet me goed soigneren. Je kan nog zoveel berekenen en dan vallen.”

De bedoeling is alvast duidelijk voor de komende twee weken. “Ik moet gewoon hard trainen en dan wat frisheid opbouwen voor de tijdrit (22 september). Dan rest me nog een week tot de wegrit.”