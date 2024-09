Tom Pidcock brengt markante boodschap over wie het WK zal winnen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Binnen iets meer dan twee weken wordt de wegrit op het WK gereden. Dat wordt volgens Tom Pidcock een heel bijzondere wedstrijd.

Op 29 september staat de wegrit op het WK op het programma. Ook Tom Pidcock is van de partij. Na de Olympische Spelen in Parijs wil hij zich helemaal focussen op de weg.

“Daar wil ik echt presteren. En dan heb ik het niet alleen over de rest van dit seizoen, maar zeker ook volgend jaar”, vertelt de Brit aan Het Laatste Nieuws.

Het WK in Zürich, Zwitserland wordt volgens Pidcock wel iets speciaals. “Het WK is altijd een rare wedstrijd. Zelfs als je niet op jouw allerbeste niveau aan de start staat, kan je nog altijd die koers winnen”, is de markante boodschap die Pidcock heeft.

Hij ziet dan ook de nodige mogelijkheden in deze wedstrijd waar hij enorm naar uitkijkt. Al rijdt hij eerst nog enkele andere koersen. Dit is zijn programma voor de komende weken.

“Nu zijn er eerst nog de Canadese koersen, dan ga ik een weekje naar huis en pas daarna is er het WK in Zürich. Ik heb nog wel even de tijd om te groeien”, besluit de Brit.