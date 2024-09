Lotte Kopecky steekt haar ambities niet weg: "Zal met minder niet tevreden zijn"

Lotte Kopecky staat woensdag met bijzonder veel ambitie aan de start van het EK tijdrijden. Met minder dan een medaille zal ze niet tevreden zijn.

Het voorbije jaar heeft Lotte Kopecky veel geïnvesteerd in het tijdrijden. Ze wilde een medaille pakken op de Olympische Spelen in Parijs, maar Kopecky moest na een valpartij tevreden zijn met een zesde plaats.

Op het tijdrijden wil ze zich ook de komende jaren focussen, omdat dat ook belangrijk is voor eindzeges in grote rondes. Op het EK in Limburg wil Kopecky dan ook de vruchten plukken van haar progressie in het tijdrijden.

Kopecky wil medaille op EK tijdrijden

"Ik had aan de Spelen een heel goed gevoel overgehouden, ondanks die valpartij", zegt Kopecky bij HLN. "Dat was voor mij een drijfveer om die fiets niet aan de kant te zetten, maar kijken waar ik op een EK en WK kan uitkomen."

Er is veel mogelijk voor Kopecky op het EK. Bij Nederland zijn er wel Markus en Van Dijk en met Schweinberger staat ook de bronzen medaille van vorig jaar aan de start, Marlen Reusser is er dan weer niet.

"Vorig jaar werd ik vijfde zonder voorbereiding, op vijf seconden van het podium. Door alle aanpassingen zou ik al 10% beter moeten zijn. Ik zal dan ook niet tevreden zijn met minder dan een podiumplek."