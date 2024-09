Pogacar spreekt zich uit over afwezige van Aert op WK én geeft twee andere favorieten aan

Na een korte break is Tadej Pogacar opnieuw klaar voor de strijd. Hij trekt naar Canada om er de GP Quebec en de GP Montreal te betwisten. In die tweede race heeft hij zelfs een titel te verdedigen.

Met onder meer Ayuso, Majka en onze landgenoot Tim Wellens in steun zou het voor Tadej Pogacar wel eens een mooi tweeluik kunnen gaan worden in Canada.

"Ik heb een goede pauze gehad van het racen en ik kijk ernaar uit om er nu weer mee aan de slag te gaan, te beginnen in Canada. Het is een prachtig deel van de wereld om in te fietsen en ik heb hier geweldige herinneringen. Mijn conditie is goed en ik ben gefocust op genieten en goed presteren in dit laatste deel van het seizoen."

© photonews

De Sloveen blikte ondertussen in La Gazzetta Dello Sport ook al vooruit op het WK in Zürich later deze maand. "Voor mij is het een perfect WK. Zwaar, maar niet te zwaar en goed voor punchy renners", aldus Pogacar.

Evenepoel en van der Poel als concurrenten?

"Wout van Aert had kunnen vliegen op een parcours als dit, maar hij is er helaas genoeg niet bij", heeft de Sloveen ook lof voor onze landgenoot.

Om vervolgens een andere landgenoot vooruit te schuiven als favoriet: "Remco Evenepoel staat misschien iets verder dan ik. En hij is ook heel veelzijdig. En als Mathieu van der Poel in goede vorm is ..."